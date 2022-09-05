Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Самолет с девятью пассажирами упал в Тихий океан

самолет рухнул в Тихий океан Фото: pixabay
Поисково-спасательную операцию в заливе проводят более восьми кораблей. Однако никаких признаков жизнеспособности самолета пока не найдено, сообщает Zakon.kz.

Гидросамолет упал в заливе Мутини к западу от острова Уидбе в американском штате Вашингтон, передает РБК.

Самолет летел из города Фрайдей-Харбора в международный аэропорт Сиэтла. На борту находились восемь взрослых людей и один ребенок. Спасатели обнаружили одного погибшего, остальные числятся пропавшими без вести.

Сервис отслеживания полетов Flightradar уточнил, что крушение потерпел 55-летний самолет Havilland Canada DHC-3 с регистрационным номером N275TH. Последний раз он выходил на связь в 01:08 мск.

Читайте также

В Костанайской области создали штаб для пострадавших бизнесменов

В Канаде двое преступников убили 10 человек

Пожар в окрестностях Актобе тушили более 6 часов

Данияр Кунафин
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
Кайрат Нуртас показал, как и с кем отвел детей в школу
В Минтруда рассказали, как изменятся пособие по уходу ребенку и сроки их выплат
В Минтруда рассказали, как изменятся пособия и выплаты с 2023 года
Зодиак
Названы три знака зодиака, представителям которых повезет в начале сентября
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
концерт Алматы
В Алматы пройдет необычный концерт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления