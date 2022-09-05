Самолет с девятью пассажирами упал в Тихий океан

Поисково-спасательную операцию в заливе проводят более восьми кораблей. Однако никаких признаков жизнеспособности самолета пока не найдено, сообщает Zakon.kz.

Гидросамолет упал в заливе Мутини к западу от острова Уидбе в американском штате Вашингтон, передает РБК.

Самолет летел из города Фрайдей-Харбора в международный аэропорт Сиэтла. На борту находились восемь взрослых людей и один ребенок. Спасатели обнаружили одного погибшего, остальные числятся пропавшими без вести.

Сервис отслеживания полетов Flightradar уточнил, что крушение потерпел 55-летний самолет Havilland Canada DHC-3 с регистрационным номером N275TH. Последний раз он выходил на связь в 01:08 мск.