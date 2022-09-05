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Нуржан Кудайбергенов назначен заместителем акима Алматинской области

Нуржан Кудайбергенов назначен заместителем акима Алматинской области Фото: gov.kz
Заместителем акима Алматинской области назначен Нуржан Кудайбергенов, сообщает Zakon.kz.

Как информировали в пресс-службе акима области, распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Администрацией президента Нуржан Кудайбергенов назначен заместителем акима Алматинской области.

Нуржан Кудайбергенов родился в 1963 году. В 1986 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности "архитектор", в 2010 году – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "экономика и бизнес".

Трудовой путь начал в 1986 году инженером Казахстанского фосфорного производственного научно-исследовательского института.

В разные годы работал архитектором государственного проектного института "Алматы Генплан", архитектором малого архитектурно-производственного предприятия "Саулет", инженером-архитектором государственного коммунального казенного предприятия "Геосаулет", главным специалистом – главным архитектором аппарата акима Илийского района, начальником отдела градостроительства и строительства Илийского района, заместителем акимов города Текели, Енбекшиказахского района, первым заместителем акима Енбекшиказахского района.

С сентября 2019 года работал акимом Райымбекского района.

23 августа в акимате Алматинской области произошли кадровые перестановки. Аким области Марат Султангазиев назначил ряд руководителей управлений.

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