В Генпрокуратуре рассказали, как будут защищать бизнес в Казахстане

Предприниматели в Казахстане сталкиваются с жестким прессингом. В ходе следствия налагаются аресты, проводятся обыски, допросы, выемки документации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Прокурорами установлено, что отдельными органами следствия практиковалось возбуждение дел против бизнеса на основании заключений штатных специалистов.

Как отметили в ведомстве, при этом их выводы не были подкреплены достаточными данными и зачастую опровергались судебными экспертами.

Генеральной прокуратурой выработаны дополнительные меры по оперативному пресечению незаконных действий и решений органов уголовного преследования. Всем органам уголовного преследования направлено указание, детально регламентирующее порядок регистрации досудебных расследований в отношении субъектов предпринимательства.

Дополнительные меры

прямо запрещено регистрировать в Едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) заявления и сообщения, имеющие гражданско-правовой характер;

введен запрет на регистрацию досудебного расследования в отношении субъекта предпринимательства в период действия сроков для обжалования актов проверки, ревизии или аудита;

закреплен запрет на расследование фактов, связанных с получением предпринимателем прибыли в результате экономии средств, если это отрицательно не повлияло на качество выполненной работы.

Прежде всего это касается работ по государственным закупкам и тендерам квазигосударственных компаний.

Органам уголовного преследования поручено не использовать как основание для начала следствия формальные заключения штатных специалистов-криминалистов.

В таких случаях сведения о причиненном ущербе должны быть обоснованы заключениями специалистов госорганов, не зависящих от органов уголовного преследования, в выводах которых содержатся фактические и объективные данные, основанные на подтверждающих документах и указывающие на конкретные нормы права, которые были нарушены. Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Прокурорам поручено в суточный срок проверять законность начала досудебного расследования по каждому уголовному делу и при выявлении нарушений на этой стадии незамедлительно прекращать уголовное преследование.

Кроме того, по информации ведомства, прокуроры обязаны на постоянной основе проверять обоснованность инициирования и проведения негласных следственных действий в отношении субъекта бизнеса, а также наложения временных ограничений на распоряжение имуществом.

В случае выявления нарушений законности прокурорам, помимо отмены незаконных решений, поручено ставить вопрос об ответственности всех виновных должностных лиц, вплоть до уголовной. Пресс-служба Генеральной прокуратуры

С 2021 года было прекращено порядка 1,5 тыс. незаконно начатых уголовных дел. При этом в офисах проведено 2 тыс. обысков и выемок, арестовано имущество 60 предпринимателей.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу, заявил, что участились случаи, когда государственные органы, включая силовые, кинулись проверять бизнес и требовать снижения цен и тарифов. По словам президента, подобные популистские действия надо прекращать.