В Алматинской области заработают 10 крупных проектов

В Алматинской области реализуют ряд значимых инвестиционных проектов. За счет этого будут созданы новые рабочие места для местного населения, увеличится приток инвестиций.

После выхода компании ТОО "Шин Лайн" на полную мощность, которое запланировано в 2023 году, в Илийском районе будут производить 60 тыс. тонн мороженого в год. На данный момент идет строительство фабрики по производству мороженого в 2 этапа.

Помимо этого будет создано порядка тысячи рабочих мест. Так компания намерена реализовать проект по благоустройству прилегающей территории (посадка деревьев вдоль дороги, строительство аллеи).

До конца этого года в Илийском районе планируют открыть фруктохранилище вместимостью на 15 000 тонн. Компания "Fruit Art" создаст 247 новых рабочих мест.

На сегодня завершены строительно-монтажные работы, ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Начались пуско-наладочные работы.

Илийский район является одним из динамично развивающих районов, где проводится активная работа по привлечению и реализации ряда инвестиционных проектов.

Здесь идет строительство спортивно-технического комплекса "Автодром Sokol". По проекту предусмотрено размещение профессиональной шоссейно-кольцевой трассы, трассы для картинга, драг-рейсинга, дрифта, комплекса сооружений для учебного, специализированного и контраварийного вождения, а также гостиничных комплексов, трибуны и других спортивных и технических сооружений. За счет запуска проекта создадут около 500 рабочих мест.

На сегодняшний день действуют 4 трека: для драг-рейсинга, картинга, баги, дрифта. Ввод в эксплуатацию намечен на 2 полугодие 2022 года.

Кроме того, в Уйгурским районе активно развивают птицеводство. Компания "Прима Кус" строит птицеводческий комплекс.

Планируемая проектная мощность составляет 35 000 тонн мяса бройлера в год. К строительно-монтажным работам приступили в мае месяца 2021 года и сегодня близки к завершению, ожидается пуско-наладка. При успешной реализации данного проекта будут созданы более 400 рабочих мест. Компания планирует производить закуп сырья у местных фермеров (кукуруза, пшеница, солома и т.д.) Годовой объем потребления - 21 600 тонн. Также для сотрудников предприятия в с.Шонжы построят дома.

В Енбекшиказахском районе с участием иностранного инвестора из КНР - Jaxin International Resources Investment Limited – Hong Kong ТОО "Жетысу Вольфрамы" реализуют проект по промышленному освоению месторождения вольфрамных руд "Богуты".

В районе планируется добыча руды в год – 3300 тыс. тонн, переработка руды в год – 3300 тыс. тонн, получение концентрата 10 тыс. тонн в год, 65% концентрата WO3. Будет создано 350 рабочих мест.

Инвесторы намерены завершить весь комплекс работ по проекту и ввести в эксплуатацию к 2024 году. При реализации данного проекта компания производит ежегодные социальные отчисления на развитие региона, а также на постоянной основе идет поддержка местного сообщества (жителей) в виде покупки сельхозтехники и обеспечение водоснабжением. Помимо этого, планируется обучение и трудоустройство местных жителей.

Енбекшиказахский район знаменит также своими садами. Так ТОО "SSA Fruits" засадит сад на площади 1000 га и построят цехи хранения и переработки. Благодаря этому будет создано порядка 200 рабочих мест.

На сегодняшний день выполнена разработка котлована под бассейн об. 2500 куб/м., завершен монтаж геомембраны. Установлена система капельного орошения

Отметим, в 2021 году освоено 80 га, завершена посадка косточковых культур. Идет монтаж противоградовой системы. К осени 2022 года работники ожидают сбор первого урожая.

Третий проект в Енбекшиказахском районе: ТОО "Frosco" - производство и глубокая заморозка, хранение плодоовощной продукции мощностью 7 200 тонн в год. Будет создано 82 рабочих мест. Сегодня ведутся работы по доставке оставшегося производственного оборудования, работы по подведению газа. Завершение всех работ и ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года.

ТОО "Жеруйык Энерго" строит ветровые электрические станции мощностью 50 МВт в Шелекском коридоре Енбекшиказахского района с созданием 16 рабочих мест.

На данный момент установлены все 25 ветроустановок, а также построены адмздание, электростанция и линии электропередач. Эксплуатация запланирована на 2 полугодие 2022 года.

В новом областном центре Конаев запустят инновационный проект рыбопромышленного комплекса по передовой Австралийской технологии мощностью 10 000 тн. рыбы в год. Проект на 90% экспортоориентирован в РФ, КНР, страны ЕС. Так для жителей города создадут порядка 500 рабочих мест. На сегодня закуплена первая часть основного оборудования. Завершение проекта запланировано к 2024 году.

Не останется в стороне и развитие туризма. Так планируется расширить курорт "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka" в Талгарском районе. Реализация проекта запланирована до 2026 года. Будет создано более тысячи рабочих мест. На данный момент курорт функционирует, однако ведется процесс расширения.

Со стороны акимата Алматинской области инвесторам оказывается необходимая помощь: предоставление земель, проведение инфраструктуры и другое.