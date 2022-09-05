В Алматинской области произошел крупный пожар в минимаркете

В селе Гульдала Талгарского района Алматинской области загорелся минимаркет. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

5 сентября в 07:18 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Гульдала Талгарского района вдоль автодороги Алматы – Кокпек – Коктал произошло возгорание минимаркета "Евразия". На место вызова были направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

По прибытии на место вызова в 07:44 (расстояние от пожарной части 25 км) было установлено, что горит продуктовый магазин "Евразия" на общей площади 600 кв. м (здание одноэтажное, размером 45 х 15, общая площадь – 675 кв. м).

Пожар локализован в 09:03 и ликвидирован в 10:00. Локализация достигнута работой четырех стволов РСК-50 от АЦ и водовоза "Шахман". Производились проливка и разбор конструкций. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Для выяснения причины пожара на место вызова направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области.

Причина пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

2 сентября в 15:10 на территории Басаманского УЛХ (Кондратьевское лесничество, кварталы 4-6, 8-10, 15-17, 22, 23, 31, 32), Семиозерного УЛХ (Калининское лесничество, кварталы 92, 93, 110) произошло загорание деревьев (осина, сосна) и сухой травы. В Костанайской области ограничили движение на дорогах из-за пожаров.

3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе с высокой температурой воздуха +36°C, штормовыми порывами ветра до 23 м/с, произошло увеличение площади пожара. В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуировали несколько сел.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. В Костанайской области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.