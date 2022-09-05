В Казахстане задержали более 500 скотокрадов с начала 2022 года

Кражи скота являются одним из наиболее резонансных видов преступлений. С начала года задержали более 500 скотокрадов и 60 преступных групп, рассказал на брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД Кудияр Нурсеитов, сообщает Zakon.kz.

Хотел бы отметить, что более 70% скотокрадства совершается с вольного выпаса. Регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия с участием работников ветеринарного контроля и местных исполнительных органов. Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД Кудияр Нурсеитов

По его словам, в результате принимаемых мер достигнута устойчивая тенденция снижения этого вида преступлений.

Так, согласно данным МВД, в этом году количество краж скота снизилось на 17%, раскрываемость улучшена до 60%.

Из похищенных 5 тыс. голов скота найдено и возвращено законным владельцам порядка 3 тыс., или 56%. С начала года задержано более 500 скотокрадов и 60 преступных групп. Пресечена деятельность одной ОПГ в Павлодарской области. Кудияр Нурсеитов

Он добавил, что преступная группа в составе пяти человек была задержана 22 апреля текущего года в результате организованной Департаментом криминальной полиции МВД специальной операции совместно с ДП Павлодарской области.

Доказывается совершение шести фактов краж скота на территории Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Всего ими было похищено 167 голов скота, общая сумма ущерба составила свыше 77 млн тенге. Другой пример. Сотрудниками ДП Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы в составе четырех человек, которые с весны 2022 года занимались кражами лошадей и крупного рогатого скота на территории Сарыагашского и Келесского районов. Задержанным доказывается совершение 18 фактов скотокрадства, где было похищено 26 голов скота на сумму более 12 млн тенге. Кудияр Нурсеитов

В МВД уточнили, что положительный эффект получен в результате реализации ведомственных программ по противодействию кражам, где отдельное внимание уделено непосредственно кражам скота.

23 июня банду скотокрадов задержали в Костанайской области. Сотрудники криминальной полиции Костанайской области провели спецоперацию.