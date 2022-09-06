Страховой омбудсман: как повысится защита прав потребителей

12 июля 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности".

Этим законом предусматривается внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов Республики Казахстан, включая вопрос повышения статуса и развитие деятельности страхового омбудсмана.

Институт страхового омбудсмана в Казахстане функционирует с 2008 года. За 14 лет работы страхового омбудсмана на его рассмотрение поступило около 6 тысяч обращений, и накопилась большая правоприменительная практика, позволяющая принимать правильные и справедливые решения. Однако, и по сей день не все страхователи знают, в чем заключается работа страхового омбудсмана и по каким вопросам можно к нему обращаться.

Какова роль страхового омбудсмана

Страховой омбудсман – это независимое в своей деятельности лицо, основной функцией которого является внесудебное разрешение споров между страховыми организациями и их клиентами по заключенным договорам страхования. Его деятельность регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан, десятью законами, в том числе Законом РК "О страховой деятельности" и "Внутренними правилами Страхового омбудсмана".

Чаще всего к страховому омбудсману обращаются по спорам в рамках обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС), связанным с размером страховой выплаты, оценкой размера вреда, причиненного транспортному средству, отказом в осуществлении выплаты и др.

Вместе с тем, страховой омбудсман осуществляет урегулирование разногласий не только в рамках ОГПО ВТС, а по всем видам страхования, где в качестве страхователей выступают физические лица или субъекты малого предпринимательства. Иные юридические лица могут обратиться к страховому омбудсману только по классу страхования ОГПО ВТС.

Что изменится

Законом предусматривается введение обязательного досудебного урегулирования страховым омбудсманом разногласий клиентов со страховой организацией. Это существенно облегчит гражданам процедуру разрешения споров.

Сейчас к страховому омбудсману обращаются в добровольном порядке, а после 2024 года, согласно закону, клиенты страховых организаций будут обязаны обратиться сначала к страховому омбудсману до обращения в суд.

Это означает, что до обращения клиента в суд с жалобой на действия страховщика, спор должен быть рассмотрен страховым омбудсманом. При этом, услуги омбудсмана являются бесплатными для клиентов страховых компаний, а его решение обязательно к исполнению для страховщика.

Напомним, что физические лица и субъекты малого предпринимательства могут обращаться к страховому омбудсману для решения спора со страховой организацией по всем видам страхования, а иные юридические лица – только по классу обязательного автострахования. При этом сумма требований по спорам, которые вправе рассматривать страховой омбудсман, не должна превышать 10 000 МРП (30,63 млн тенге – на 2022 год).

Сам институт страхового омбудсмана также претерпит существенные изменения ввиду усиления его роли и значимости в решении споров между сторонами договора страхования. Законом устанавливаются требования к квалификации страхового омбудсмана (обязательно наличие юридического образования) и составу его офиса. В частности, расширится его офис, в структуре офиса появятся оценщики, юристы, технические специалисты, которые будут помогать омбудсману более качественно и быстро рассматривать споры.

От принятия данных нововведений ожидается, что будет повышена защита прав потребителей, качество услуг страховых организаций и независимость омбудсмана в принятии своих решений.