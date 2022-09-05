Более 70% казахстанских компаний намерены расширить штат сотрудников в 2023 году
Такие данные получены по результатам опроса работодателей, проведенного компанией HeadHunter в период с 10 по 31 августа.
В числе респондентов преобладали компании из секторов розничной торговли (19%), строительства и недвижимости (9%), образования (6%), информационных технологий (6%) и финансов (5%). Общее количество участников – 336 компаний.
Большую заинтересованность в расширении штата продемонстрировали компании сектора розничной торговли, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости.
Самым популярным для расширения назван отдел продаж (38%). На втором месте оказалось производство (15%), на третьем – отдел маркетинга (4%).
Замыкают топ отдел информационных технологий (3%) и отдел управления (3%).