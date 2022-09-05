Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Более 70% казахстанских компаний намерены расширить штат сотрудников в 2023 году

Коллеги Фото: pixabay
15% компаний еще не определились на этот счет, а 8% точно не планируют расширение, сообщает Zakon.kz.

Такие данные получены по результатам опроса работодателей, проведенного компанией HeadHunter в период с 10 по 31 августа.

В числе респондентов преобладали компании из секторов розничной торговли (19%), строительства и недвижимости (9%), образования (6%), информационных технологий (6%) и финансов (5%). Общее количество участников – 336 компаний.

Большую заинтересованность в расширении штата продемонстрировали компании сектора розничной торговли, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости.

Самым популярным для расширения назван отдел продаж (38%). На втором месте оказалось производство (15%), на третьем – отдел маркетинга (4%).

Замыкают топ отдел информационных технологий (3%) и отдел управления (3%).

Читайте также

Мы – самые обаятельные и инвестиционно привлекательные?

Эксперт заявил о необходимости перестроить отношения в налоговой сфере

Все больше казахстанских студентов совмещают работу и учебу

Ирина Мишура
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Токаев освободил Бергенева от должности
Токаев освободил Бергенева от должности
Казахстан, Россия, популяция тигров
Казахстан вернет тигров в Центральную Азию
Ситуация в Украине 4 сентября
Ситуация в Украине: военнообязанным украинкам запретят покидать страну, в Кельне проходят митинги
В Канаде двое мужчин зарезали 10 человек
В Канаде двое преступников убили 10 человек
Костанайская область
Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления