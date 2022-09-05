В Индии аттракцион с людьми упал с 15-метровой высоты
Фото: pixabay
В индийском городе Мохали рухнул на землю аттракцион "Башня свободного падения" с людьми. Падение с 15-метровой высоты попало на видео 5 cентября, сообщает Zakon.kz.
Кабина с людьми упала вниз и ударилась о площадку. Травмы получили несколько десятков человек, 16 из них попали в больницу. Погибших нет, пишет lenta.ru.
— Sumit Singh🐦 Journalist (@imsumitsinghs) September 4, 2022
ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦੇ ਗਿਆ ਝੁਲਾ,ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਆਕੇ ਗਿਰਿਆ,ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ।ਕਈ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। #punjab #mohali #breakingnews pic.twitter.com/d5HQSiAwKN
3 сентября в российском городе Анапа в парке развлечений "Джунгли" сломался аттракцион "Кондор". Около 20 человек на час зависли в воздухе и не могли спуститься на землю. Полиция проверяет инцидент.
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