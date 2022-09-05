В Индии аттракцион с людьми упал с 15-метровой высоты

В индийском городе Мохали рухнул на землю аттракцион "Башня свободного падения" с людьми. Падение с 15-метровой высоты попало на видео 5 cентября, сообщает Zakon.kz.

Кабина с людьми упала вниз и ударилась о площадку. Травмы получили несколько десятков человек, 16 из них попали в больницу. Погибших нет, пишет lenta.ru.

3 сентября в российском городе Анапа в парке развлечений "Джунгли" сломался аттракцион "Кондор". Около 20 человек на час зависли в воздухе и не могли спуститься на землю. Полиция проверяет инцидент.