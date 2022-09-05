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"Долгожданная трилогия"

Бокс 17 сентября Бой Фото: Parimatch
Весь мир с нетерпением ждет начала третьего поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканцем Саулем Алваресом (57-2-2, 39 КО) и объединенным чемпионом этой категории казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает Zakon.kz.

Мексиканский боксер первый раз проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Что касается Геннадия Головкина, то он ранее в этом весе никогда не боксировал. За считанные дни до боя оба спортсмена подводят свои формы до пика, с надеждой победить в будущей третьей битве.

Две предыдущие встречи состоялись в 2017-м и 2018-м годах. В первой схватке объявлена ничья, затем "Канело" решением судей стал победителем второго боя.

Бокс Трилогия 17 сентября

Фото: Instagram/gggboxcing

Третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону титулы чемпиона мира WBA, WBC, IBF и WBO в 76,2 кг.

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