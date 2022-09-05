"Долгожданная трилогия"
Мексиканский боксер первый раз проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Что касается Геннадия Головкина, то он ранее в этом весе никогда не боксировал. За считанные дни до боя оба спортсмена подводят свои формы до пика, с надеждой победить в будущей третьей битве.
Две предыдущие встречи состоялись в 2017-м и 2018-м годах. В первой схватке объявлена ничья, затем "Канело" решением судей стал победителем второго боя.
Фото: Instagram/gggboxcing
Третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону титулы чемпиона мира WBA, WBC, IBF и WBO в 76,2 кг.
Поставь 3000 тенге и участвуй в розыгрыше!
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.