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В Костанайской области эвакуировали жителей села Баганалы

В Костанайской области эвакуировали жителей села Баганалы Фото: Instagram/qostanai_tjd
Согласно информации по пожару на 12:00 5 сентября, местными исполнительными органами произведена эвакуация жителей села Баганалы в Аулиекольском районе Костанайской области. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Оперативном штабе по ликвидации пожаров в регионе.
Произведена перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы. Возгорание происходит на двух очагах (кварталы 4, 8). Местными исполнительными органами проведена эвакуация жителей села Баганалы (11 человек, из них двое детей) в село Казанбасы.Оперативный штаб по ликвидации пожаров в Костанайской области

На месте работают 10 единиц техники и 52 человека личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, четыре воздушных судна (МЧС – три, Минобороны – одно), МИО – пять единиц техники, 14 человек, МО – девять единиц техники, Нацгвардия – 400 человек.

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Пожар в Костанайской области начался 2 сентября на территории двух лесничеств, в связи с чем было ограничено движение на дорогах.

3 сентября из-за пожара эвакуировали несколько сел в Аулиекольском районе.

4 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что площадь пожаров превысила 43 тыс. га.

По данным Оперативного штаба, в области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Глава государства оценит ход работ по ликвидации пожаров.

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