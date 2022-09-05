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Tele2/Altel поддержал абонентов пострадавших районов Костанайской области

пожары Костанайская область сотовая связь Фото: Tele2/Altel
Мобильный оператор обеспечил более 30 тыс. абонентов специальным пакетом услуг. В него вошли следующие ресурсы: 100 минут, 100 смс на мобильные номера, а также 10 ГБ трафика, действовать он будет в течение 30 дней, начиная с 5 сентября 2022 года.

Проверить остаток по балансу можно через короткие команды: 1231*3# – Tele2, *807# – Altel.

Кроме того, в ходе поддержки работы экстренных служб, задействованных в тушении пожаров, оператор Tele2/Altel практически в эпицентре развернул мобильную базовую станцию для обеспечения связью сотрудников МЧС.

При этом маршрут следования необходимого оборудования постоянно менялся – мешал огонь. Станция была установлена в селе Новонежинка Аулиекольского района, что в непосредственной близости от места базирования оперативного штаба.

Инженеры Tele2/Altel, обеспечив связью и интернетом борцов со стихией, принялись в срочном порядке устранять последствия масштабного пожара. Так, например, в селе Сосновка Аулекольского района огонь уничтожил оборудование базовой станции, которая обеспечивала связью населенный пункт.

Также в селе Диевка серьезно пострадала трансмиссия. Технические бригады оператора в данный момент в срочном порядке устраняют последствия и прорабатывают решения для возобновления работы базовых станций.

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Анастасия Московчук
Костанайская область
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