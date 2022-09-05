Голкипер сборной Казахстана помог "Шахтеру" обыграть "Тараз" в чемпионате КПЛ

Накануне прошли матчи первого игрового дня 18-го тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги. Вернувшийся в строй после травмы вратарь карагандинского "Шахтера" и сборной Казахстана Игорь Шацких помог своему клубу одержать восьмую победу в сезоне, сообщает Zakon.kz.

"Горняки" на своей арене с минимальным счетом 1:0 переиграли футболистов "Тараза". На 16-й минуте матча защитник гостей Нурлан Даиров отметился автоголом в свои ворота. Благодаря этому успеху карагандинский коллектив поднялся на четвертое место в турнирной таблице КПЛ, с активом 27 очков.

В западноказахстанском дерби "Атырау" одолел "Каспий" из Актау — 3:2.

В противостоянии двух команд из Туркестанской области "Ордабасы" на своем поле уступил "Турану" — 1:2.

Еще один клуб из Южного Казахстана, "Мактаарал", крупно проиграл на выезде павлодарскому "Аксу" — 2:4.

Оставшиеся три встречи 18-го тура пройдут 5 сентября, где сыграют:

"Кайрат" — "Тобол" (начало в 19:00);

"Актобе" — "Кызыл-Жар" (20:00);

"Астана" — "Акжайык" (21:00).

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