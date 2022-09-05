Еще одну партию гуманитарной помощи из Алматы отправили в Костанайскую область

На сегодняшний день уже собрано больше 60 тонн груза для пострадавших жителей. Сейчас к формированию гумпомощи подключились общественники, а также депутаты маслихата Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

На этот раз были собраны в основном мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, мука, а также предметы личной гигиены и почти 200 комплектов постельных принадлежностей. Активно идет сбор средств для погорельцев, сразу в нескольких банках были открыты специальные счета.

Фото: Zakon.kz

Две фуры с гуманитарной помощью, каждая по 20 тонн, накануне уже были отправлены в Костанайскую область. Сейчас мы закончим формировать эти машины и сразу же отправим их вечером в путь. До пункта назначения автоколонна будет ехать ориентировочно трое суток. Депутат маслихата Амиржан Набиев

Фото: Zakon.kz

По словам представителей маслихата, сбор гуманитарной помощи будет проводиться несколько недель. Оказать помощь пострадавшим жителям Костанайской области могут и неравнодушные алматинцы, в городе открыто 10 пунктов сбора. Туда горожане могут принести продукты питания, теплую одежду и медикаменты.

В общей сложности за двое суток в Алматы собрали уже 120 тонн гумпомощи.

На данный момент в Костанайской области четвертые сутки продолжается тушение крупного лесного пожара. Площадь возгораний превысила 43 тыс. га лесного фонда. Огнем уничтожено и было повреждено 108 строений, эвакуировано почти 2 тыс. человек. Во всех регионах Казахстана начался сбор средств и гуманитарной помощи.