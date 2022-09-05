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В Казахстане планируют изменить сроки рассмотрения заявок на утверждение тарифов

изменения в правила утверждения тарифов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Комитет по регулированию естественных монополий подготовил изменения в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется устанавливать тарифы сроком на пять и более лет, за исключением ряда случаев.

При этом указывается, что уполномоченный орган будет рассматривать заявки на утверждение тарифов в срок не более 90 рабочих дней со дня ее представления, при утверждении тарифа на долгосрочный период и не более 55 календарных дней.

После чего ведомство выносит предлагаемые субъектом проекты тарифа и тарифной сметы на публичные слушания.

Публичные слушания проводятся уполномоченным органом не позднее чем за 30 календарных дней до утверждения тарифа, при утверждении тарифа в упрощенном порядке, – не позднее чем за десять календарных дней до утверждения тарифа.

Ранее на эту работу отводилось всего 30 дней.

Как поясняется, увеличить сроки рассмотрения тарифа предлагается в связи с тем, что на практике на проведение публичных слушаний при рассмотрении заявки уполномоченным органом на утверждении тарифа 30 календарных дней не достаточно.

Кроме того, предлагается увеличить сроки на Анализ отчета субъекта об исполнении утвержденной тарифной сметы до 90 календарных дней со дня его поступления. Сейчас на такую работу отводится не более 60 календарных дней.

Предусматривается, что если при рассмотрении отчета субъекта об исполнении утвержденной тарифной сметы необходима дополнительная информация, то ведомство уполномоченного органа запрашивает ее в письменном виде с установлением срока, но не менее 5 рабочих дней.

При этом срок проведения анализа отчета субъекта об исполнении утвержденной тарифной сметы приостанавливается до получения необходимой информации с извещением об этом субъекта.

Как поясняется, это связано с тем, что штатная численность Комитета по регулированию естественных монополиях и его территориальных органов сокращена на 15%. Поэтому предлагается для проведения качественного анализа отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы увеличить сроки их рассмотрения от 60 до 90 календарных дней.

По этой же причине предлагается увеличить сроки и проведения и других работ.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 сентября.

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