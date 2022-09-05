Доллар немного подорожал на торгах 5 сентября

По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,63 тенге, повысившись на 0,27 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,79 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня упал на 0,18 тенге и составил 68,20 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс евро в 472,66 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472-476 тенге, евро – по 469,5-476 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 5 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,19% и составила 95,06 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 2,06%, до 88,66 доллара за баррель.