Доллар немного подорожал на торгах 5 сентября
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,79 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня упал на 0,18 тенге и составил 68,20 тенге.
Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс евро в 472,66 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472-476 тенге, евро – по 469,5-476 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.
Между тем мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 5 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,19% и составила 95,06 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 2,06%, до 88,66 доллара за баррель.