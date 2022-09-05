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Ерасыл Ердилда стал абсолютным чемпионом международного турнира ITF Juniors

Теннис Турнир Чемпион Фото: ktf.kz
В минувший уик-энд радостные вести поступили от казахстанских теннисистов-юниоров, которые порадовали своими прекрасными результатами. В Чолпон-Ате (Кыргызстан) на турнире серии ITF третьей категории до 18 лет Ерасыл Ердилда отпраздновал двойную победу, сообщает Zakon.kz.

17-летний кызылординец в дуэте с представителем Караганды Виталием Зацепиным стали чемпионами в парном разряде. Казахстанцы в финале обыграли россиян Макара Елесина и Даниила Степанова – 6:3, 6:3.

Затем в матче за титул чемпиона одиночной категории Ерасыл победил Даниила Степанова – 6:1, 6:2. Тем самым 11-я ракетка Казахстана записал в свой актив пятый титул ITF, три из которых в одиночке и два в паре. 

Теннис Победитель Турнира

Фото: ktf.kz

Кроме того, во французском городе Дижон на турнире серии ITF Juniors четвертой категории победительницей парных игр стала казахстанка Зара Даркен. В дуэте с украинкой Анастасией Фирман они в решающем матче переиграли Серафиму Бобровникову / Стефанию Пушкарь (Украина) – 7:5, 6:3.

В Ереване на турнире серии Tennis Europe второй категории среди игроков до 12 лет казахстанец Аскар Амир выиграл свой первый международный трофей. В паре с Павлом Яромским из России в финале они победили российский дуэт Филипп Смирнов / Аркадий Вахлин – 6:2, 6:7 (2:7), 10:7.

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