Си Цзиньпин посетит Казахстан
Фото: flickr
Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Казахстан с государственным визитом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.
По приглашению президента РК 14 сентября планируется госвизит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. В рамках визита планируются двусторонние переговоры между главами двух государств, а также будут подписаны двусторонние документы в различных областях сотрудничества.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
По его словам, визит направлен на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства и развитие политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и КНР.
Данный визит станет первым зарубежным визитом Си Цзиньпина с начала пандемии.Айбек Смадияров
25 января председатель КНР Си Цзиньпин высказался про беспорядки в Казахстане.
Китай решительно поддерживает усилия республики по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь. Убежден, что под твердым руководством президента Касым-Жомарта Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее.Си Цзиньпин
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ