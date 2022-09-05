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Си Цзиньпин посетит Казахстан

Си Цзиньпин посетит Казахстан Фото: flickr
Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Казахстан с государственным визитом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.
По приглашению президента РК 14 сентября планируется госвизит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. В рамках визита планируются двусторонние переговоры между главами двух государств, а также будут подписаны двусторонние документы в различных областях сотрудничества.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

По его словам, визит направлен на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства и развитие политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и КНР.

Данный визит станет первым зарубежным визитом Си Цзиньпина с начала пандемии.Айбек Смадияров

25 января председатель КНР Си Цзиньпин высказался про беспорядки в Казахстане.

Китай решительно поддерживает усилия республики по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь. Убежден, что под твердым руководством президента Касым-Жомарта Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее.Си Цзиньпин

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