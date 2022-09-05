Осенний призыв в армию начался в Казахстане
По информации Министерства обороны РК, областные, городские и районные призывные комиссии под руководством заместителей акимов местных исполнительных органов приступили к работе.
Фото: пресс-служба Минобороны
При этом около 8 тыс. призывников вольются в ряды Вооруженных сил, более 6 тыс. человек будут призваны в Национальную гвардию, свыше 3 тыс. – в Пограничную службу Комитета национальной безопасности, порядка 300 новобранцев – в подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и около 100 – в Службу государственной охраны.
Фото: пресс-служба Минобороны
Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов, районов.
Уже 7 сентября со сборных пунктов молодое пополнение будет направлено в воинские части.