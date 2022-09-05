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Осенний призыв в армию начался в Казахстане

в Казахстане начался осенний призыв в армию Фото: пресс-служба Минобороны
В Казахстане согласно указу главы государства с 1 сентября 2022 года началась осенняя призывная кампания, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства обороны РК, областные, городские и районные призывные комиссии под руководством заместителей акимов местных исполнительных органов приступили к работе.

в Казахстане начался осенний призыв в армию

Фото: пресс-служба Минобороны

Призывная кампания продлится до 31 декабря и за четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 18 тыс. новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

При этом около 8 тыс. призывников вольются в ряды Вооруженных сил, более 6 тыс. человек будут призваны в Национальную гвардию, свыше 3 тыс. – в Пограничную службу Комитета национальной безопасности, порядка 300 новобранцев – в подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и около 100 – в Службу государственной охраны.

в Казахстане начался осенний призыв в армию

Фото: пресс-служба Минобороны

Призывников оповещают через рассылки SMS-сообщений, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адреса.

Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов, районов.

Уже 7 сентября со сборных пунктов молодое пополнение будет направлено в воинские части.

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Лариса Черненко
МО РК Казахстан
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