Глава Минэнерго назвал причины нехватки дизтоплива
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах СЦК высказался о ситуации с дизтопливом в стране. По словам министра, в нынешней ситуации нельзя винить кого-то одного, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Если по цифрам смотреть, у нас нет дефицита. Вопросы связаны с незаконным перетоком, серым экспортом, банально, контрабандой. Такой рост потребления привел к тому, что заводы где-то не успевали. Были вопросы с логистикой – с подачей вагонов. С этим тоже столкнулись.Министр энергетики РК Болат Акчулаков
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Вагоны отгружаются непрерывно. Если раньше мы 15 тыс. грузили в сутки, то сейчас дошли до 20 тыс. Это очень огромное количество топлива. Это комплекс. Мы должны разработать такую систему, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем. Болат Акчулаков
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