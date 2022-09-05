Глава Минэнерго назвал причины нехватки дизтоплива

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах СЦК высказался о ситуации с дизтопливом в стране. По словам министра, в нынешней ситуации нельзя винить кого-то одного, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Если по цифрам смотреть, у нас нет дефицита. Вопросы связаны с незаконным перетоком, серым экспортом, банально, контрабандой. Такой рост потребления привел к тому, что заводы где-то не успевали. Были вопросы с логистикой – с подачей вагонов. С этим тоже столкнулись. Министр энергетики РК Болат Акчулаков Новость по теме Когда на АЗС начнут проверять данные покупателей дизтоплива По его словам, винить кого-то одного в сложившейся ситуации неправильно. Все зависит, добавил министр, от совместной работы Минэнерго, компании "КазМунайгаз" и КТЖ. Например, компетенция Минэнерго и КМГ – произвести топливо, а КТЖ – вовремя отгрузить, привезти топливо в регионы. Вагоны отгружаются непрерывно. Если раньше мы 15 тыс. грузили в сутки, то сейчас дошли до 20 тыс. Это очень огромное количество топлива. Это комплекс. Мы должны разработать такую систему, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем. Болат Акчулаков Читайте также В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию Цены на топливо до конца года меняться не будут – Минэнерго Когда на АЗС начнут проверять данные покупателей дизтоплива

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