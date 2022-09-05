Ораз Таурбеков стал акимом Темиртау

Фото: gov.kz

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Ораз Таурбеков, до этого возглавлявший Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Как информирует сайт акимата Карагандинской области, глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру нового акима. Депутаты одобрили единогласно. Бывший аким Темиртау Кайрат Бегимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу, – говорится в сообщении. Фото: gov.kz Мы вместе с вами сделали для улучшения жизни города немало. Начали строительство седьмого котла на ТЭЦ-2. Это важный проект, его реализация улучшит систему теплоснабжения жителей города. Производится капитальный ремонт третьей тепломагистрали. За два года установили около тысячи опор освещения. Благоустройством охвачены улицы города и поселок Актау. Благодарю каждого за совместную работу! Кайрат Бегимов Ораз Таурбеков обещал оправдать оказанное доверие. Назначение на должность акима крупного промышленного города с богатой историей и традициями – большая честь для меня. На новом месте приложу все свои знания и опыт для выполнения возложенных обязанностей, – заверил он. Женис Касымбек поставил задачи перед вновь назначенным акимом. Стабильное теплоснабжение города очень волнует жителей. Держите на особом контроле вопрос установки нового котла №7. Остается на особом контроле и подготовка и прохождение отопительного сезона. Приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни темиртаусцев: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, качественные дороги, уютные улицы и парки, скверы, вопросы экологии, – обозначил важные направления глава региона. До назначения Ораз Таурбеков занимал должность акима Балхаша. На этом посту его сменил Кайрат Камзин. Новость по теме Кайрат Камзин стал новым акимом Балхаша Ораз Таурбеков родился 15 декабря 1968 года в Караганде. Трудовой стаж: налоговый инспектор Караганды;

начальник отдела налоговой инспекции Шахтинска, Караганды;

председатель налогового комитета Караганды;

председатель налогового комитета по Павлодарской области, по Нур-Султану;

вице-президент, председатель правления АО "Казақстан жолдары";

генеральный директор ТОО "ТЭМК" города Темиртау;

заместитель председателя комитета по работе с несостоятельными должниками города Астана Министерства финансов Республики Казахстан;

член ревизионной комиссии по Карагандинской области (14.09.2011 – 10.2017);

руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области (10.2017 – 07.2019);

аким Балхаша (07.2019 – 09.2022). Читайте также Из Караганды отправили первую партию помощи пострадавшим от пожаров костанайцам 8 грузовых машин с гумпомощью отправили из Нур-Султана в Костанайскую область Назначен новый аким Текели

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