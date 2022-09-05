Ораз Таурбеков стал акимом Темиртау
Как информирует сайт акимата Карагандинской области, глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру нового акима.
Депутаты одобрили единогласно. Бывший аким Темиртау Кайрат Бегимов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу, – говорится в сообщении.
Фото: gov.kz
Мы вместе с вами сделали для улучшения жизни города немало. Начали строительство седьмого котла на ТЭЦ-2. Это важный проект, его реализация улучшит систему теплоснабжения жителей города. Производится капитальный ремонт третьей тепломагистрали. За два года установили около тысячи опор освещения. Благоустройством охвачены улицы города и поселок Актау. Благодарю каждого за совместную работу!Кайрат Бегимов
Ораз Таурбеков обещал оправдать оказанное доверие.
Назначение на должность акима крупного промышленного города с богатой историей и традициями – большая честь для меня. На новом месте приложу все свои знания и опыт для выполнения возложенных обязанностей, – заверил он.
Женис Касымбек поставил задачи перед вновь назначенным акимом.
Стабильное теплоснабжение города очень волнует жителей. Держите на особом контроле вопрос установки нового котла №7. Остается на особом контроле и подготовка и прохождение отопительного сезона. Приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни темиртаусцев: хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, качественные дороги, уютные улицы и парки, скверы, вопросы экологии, – обозначил важные направления глава региона.
До назначения Ораз Таурбеков занимал должность акима Балхаша. На этом посту его сменил Кайрат Камзин.
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Ораз Таурбеков родился 15 декабря 1968 года в Караганде.
Трудовой стаж:
налоговый инспектор Караганды;
начальник отдела налоговой инспекции Шахтинска, Караганды;
председатель налогового комитета Караганды;
председатель налогового комитета по Павлодарской области, по Нур-Султану;
вице-президент, председатель правления АО "Казақстан жолдары";
генеральный директор ТОО "ТЭМК" города Темиртау;
заместитель председателя комитета по работе с несостоятельными должниками города Астана Министерства финансов Республики Казахстан;
член ревизионной комиссии по Карагандинской области (14.09.2011 – 10.2017);
руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области (10.2017 – 07.2019);
аким Балхаша (07.2019 – 09.2022).