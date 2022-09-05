Тимур Сатыбалдин: LUX FM Казахстан уверенно заняла лидерство на рынке развлекательного радиовещания

Радиостанция одного из акционеров Forbes Kazakhstan открыла вещание в Нур-Султане, а до конца года станет доступной для жителей еще двух городов Казахстана.

13 августа 2019 года один из акционеров Forbes Kazakhstan Тимур Сатыбалдин запустил новый медиапроект – радиостанцию LUX FM сразу в нескольких городах Казахстана: Алматы, Шымкенте, Атырау, Кызылорде, Туркестане, Талдыкоргане и Усть-Каменогорске.

Недавно к ним присоединился Конаев, а 31 августа – Нур-Султан. О том, насколько удачным получился проект и какие перспективы существуют на рынке радиовещания республики – в материале Forbes.kz.

— Тимур, поздравляю вас и вашу радиостанцию с трехлетием. Срок, конечно, небольшой, но уверен, что эти три года были далеко не самыми простыми с точки зрения развития проекта. Можете подвести промежуточные итоги?

— Безусловно, с точки зрения развития любого медиапроекта три года – это далеко не самый длительный период. Необходимо отметить, что на эти три года выпало немало испытаний не только для нас, но и для всего бизнеса: два года пандемии, геополитическая напряженность по всему миру, а также экономические потрясения затронули практически все субъекты предпринимательской деятельности.

В нашем случае нам, конечно, повезло, что мы открыли нашу радиостанцию в 2019 году и у нас было ровно семь месяцев до введения карантинных ограничений. За это время мы сумели привлечь свою аудиторию, завоевать ее доверие, громко заявить о себе разными промоакциями. Тем не менее мы уверено растем в течение всего 2022 года, продолжая делать качественный контент.

— Когда вы запускали LUX FM, то говорили, что в первую очередь будете развиваться как радиостанция, рассчитанная на молодежную аудиторию. Удалось ли вам в конечном итоге придерживаться этой концепции, не было желания сделать охват аудитории шире?

— Я считаю, что выбранная нами стратегия развития оказалась абсолютно верной. Мы позиционируем себя как развлекательная радиостанция № 1, которая дарит позитивное настроение своим слушателям. В нашем эфире можно услышать только позитивную информацию, шутки, веселые розыгрыши, разные акции, поднимающие настроение.



По данным Kantar Media (TNS Gallup Media Asia)

LUX FM – это радиостанция, которая всегда подарит вам хорошее настроение, когда вы едете на работу, деловую встречу, за ребенком в школу или отправляетесь в путешествие на автомобиле на отдых. К тому же услышать нас можно не только на FM-волнах, но и с помощью нашего мобильного приложения либо через сайт онлайн.



По данным Kantar Media (TNS Gallup Media Asia)

По данным Kantar Media (TNS Gallup Media Asia)

По данным Kantar Media (TNS Gallup Media Asia)

— Проникновение цифровых технологий – сервисов платной музыки, цифровых носителей и смартфонов как-то влияет на рынок радиовещания?

— Уверен, что больше 95% автовладельцев, а наша основная аудитория – это именно они, в своем авто слушают именно радио. Это удобнее всего, не отвлекает от вождения за рулем, дает возможности для того, чтобы услышать новый хит или узнать какую-то интересную информацию, даже просто посмеяться с нашими ведущими во время talk-show над обсуждением какой-либо интригующей ситуации пока ты стоишь в двухчасовой пробке.

Да, нельзя отрицать тот факт, что digital в потреблении медиаконтента сегодня меняет многое. Необходимо подчеркнуть, что радиостанции – это тот сегмент, который органично взаимодействует в рамках существующих трендов медиарынка.

— Какие основные тренды вы можете отметить на рынке казахстанского радиовещания?

— Главный тренд – это появление еще большей аудитории, которая слушает песни и стремится получать все больше информации на казахском языке. Это реальные цифры, реальное положение дел в демографической ситуации Казахстана – молодежь стала больше говорить на государственном языке.

— Тем не менее вы проводите свою экспансию не только в сторону юга, но и на север.

— Да. 31 августа 2022 года мы начали вещать для жителей Нур-Султана (107,7 FM). В этом году надеемся организовать вещание также для городов Костаная и Жанаозена.

— Ваша радиостанция состоялась как коммерческий проект? Оправдались ли ожидания и вложенные инвестиции, о которых вы говорили на старте проекта?

– Безусловно. LUX FM Казахстан – это классическая бизнес-модель, которую мы развивали и развиваем в соответствии со всеми основными законами медиарынка.

Касательно вложенных инвестиций, скажу так: то, что планировали потратить ранее ($1,5–2 млн), мы освоили эффективно и станция теперь является прибыльной. Задача на текущем этапе – за счет операционных доходов дальнейшее развитие радиостанции во вновь открываемых регионах.

LUX FM вещает в Алматы на частоте 87,7 FM, Нур-Султане – 107,7 FM, Шымкенте – 103,1 FM, Атырау – 104,8 FM, Кызылорде – 106,4 FM, Туркестане – 106,1 FM, Талдыкоргане – 102,4 FM, Усть-Каменогорске – 107,4 FM, Конаеве – 87,7 FM, Костанае – 99,0 FM, Жанаозене – 105,2 FM.

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