Представители 8 стран мира посетили деловой форум Almaty Mount Fest 2022

Международный фестиваль Almaty Mount Fest 2022 подошел к завершению. Событие было посвящено популяризации горного туризма и спорта и проходило в Алматы. Основными локациями для проведения спортивных соревнований – туриады, downhill, skyrunning и альпиниады стали Медеу и Шымбулак.

В спортивных соревнованиях – туриаде, downhill, skyrunning и альпиниаде, которые проходили 3 и 4 сентября, приняли участие более двух тысяч человек из Бишкека, Алматы, Алматинской области, Шымкента, Талдыкоргана, Караганды, Нур-Султана и др.

Разнообразный горный рельеф, перепад высот, а также спортивный азарт ожидали участников на специальных горных маршрутах. При этом организаторы позаботились, чтобы в дисциплинах могли принять участие не только профессиональные спортсмены, но и новички, и любители активного отдыха.

Фото: mountfest.kz

А в завершающий день фестиваля Almaty Mount Fest 2022 состоялся бизнес-форум. Мероприятие было посвящено обсуждению проблем и перспектив развития горных курортов.

Всего же в деловом событии приняли участие более 200 профессионалов индустрии туризма и смежных отраслей из Казахстана, Австрии, Франции, России, Швейцарии, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Акимат Алматы на системной основе развивает и продвигает горный кластер Заилийского Алатау. В этой связи проведение международного фестиваля Almaty Mount Fest стало доброй традицией. Ведь южная столица является наиболее крупным мегаполисом Казахстана и абсолютным лидером по числу приезжающих иностранных туристов. Каждый второй из них приходится на Алматы. И такие мероприятия, безусловно, способствуют повышению туристской привлекательности нашего города. Пресс-служба Управления туризма Алматы

Также в своем выступлении об экономическом и туристском потенциале алматинского региона, состоявшемся в рамках форума, руководитель австрийской компании Masterconcept Гернот Лейтнер дал экспертную оценку идеи создания единого центра горного туризма в Алматы, а также рассказал о необходимых для этого условиях и этапах на примере аналогичного проекта, реализованного в Австрии.

Фото: mountfest.kz

Спикер отметил, что Алматы обладает высоким рыночным потенциалом: 114 млн потенциальных клиентов в радиусе четырех часов полета. А прогнозный доход горных курортов к 2030 году может составить более 290 млн долларов в год.

Фото: mountfest.kz

А представитель Ассоциации горных курортов Кыргызстана Анна Симонова поделилась возможностями для партнерства с курортами РК и Центральной Азии.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте и в instagram-аккаунте фестиваля.