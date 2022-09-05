Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 6 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 сентября 2022 года. На большей части страны ожидается дождь, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, северо-западе страны пройдут дожди с грозами, на юго-западе – сильный дождь. РГП "Казгидромет"

На остальной территории РК сохранится погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, на юге Костанайской области, на юге и востоке Абайской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.