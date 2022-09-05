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Мажилисмены перечислят однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области

Казахстан парламент мажилис зарплата помощь погорельцы Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК
Депутаты Мажилиса Парламента РК решили перечислить однодневный заработок пострадавшим от пожаров в Костанайской области. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Мажилиса.
В эти дни жители Костанайской области столкнулись со страшней трагедией — пожаром, беспрецедентным по своему масштабу. К сожалению, есть погибший. Уничтожены сотни домов и производственные объекты. Большой урон нанесен лесному фонду и животному миру, — говорится в сообщении.

Ситуация находится на личном контроле у главы государства.

В такое тяжелое время важно всем казахстанцам проявить солидарность с костанайцами и оказать посильную им помощь в скорейшем преодолении всех последствий случившегося. В связи с этим Мажилис Парламента принял решение перечислить однодневный заработок пострадавшим в Костанайской области. Мажилисмены и сотрудники аппарата приносят свои соболезнования родным погибшего и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы вместе преодолеем все испытания.Мажилис Парламента РК

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. Движение на дорогах ограничили из-за пожаров.

3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе с высокой температурой воздуха +36°C, штормовыми порывами ветра до 23 м/с, произошло увеличение площади пожара. В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуировали несколько сел.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га. В Костанайской области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область. Он провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области.

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