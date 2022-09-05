8 грузовых машин с гумпомощью отправили из Нур-Султана в Костанайскую область

В столице Казахстана создан и работает Городской штаб по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области. В его состав вошли депутаты маслихата, представители госорганов, волонтеры, молодежь и активные жители города.

По данным акимата Нур-Султана, накануне в регион отправили восемь грузовых машин с гуманитарным грузом.

Перед зданием столичного отделения партии Amanat вечером 4 сентября для оказания помощи пострадавшим от пожара в Костанайской области были собраны восемь грузовых машин с гуманитарным грузом.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В Костанайскую область, чтобы доставить гумпомощь, отправился руководитель Управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Кайрат Камбаров.

Он уточнил, что "мы начали это мероприятие по поручению руководства города, партии, совместно с молодежным крылом "Жастар рухы", волонтерами столицы".

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Со вчерашнего дня в соцсетях мы начали распространять информацию о том, что создан городской штаб и специальный фонд, а также указали номера телефонов, по которым можно обращаться по вопросам предоставления гуманитарной помощи. Предприниматели города сразу же отозвались, предоставив транспорт. Горожане приносят предметы первой необходимости, это гигиенические средства, мыло, шампуни, салфетки, из продуктов – это в основном мука, крупы, сахар, напитки. За день мы собрали восемь грузовых машин, – рассказал перед выездом Кайрат Камбаров.

По его словам, сбор товаров и вещей продолжается.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Все жители столицы сплотились во имя одной большой цели. Именно в такие моменты мы должны показывать, что мы едины. Утром мы планируем вернуться обратно в столицу и по мере наполнения грузовиков будем отправлять их снова в районы бедствия. Кайрат Камбаров

Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Куаныш Сапаров рассказал о том, как проходил сбор предметов первой необходимости для пострадавших от пожара.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Предприниматели города не остались равнодушными к общей беде и организовали сбор помощи пострадавшим от пожара. Сегодня в течение всего дня мы занимались сбором предметов первой необходимости и продуктов. Выражаем огромную благодарность всем предпринимателям города, кто с самого утра занимался доставкой грузов для погорельцев. Куаныш Сапаров

Сбор гуманитарной помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области организовали и в столичной Ассамблее народа Казахстана.