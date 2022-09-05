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Из Караганды отправили первую партию помощи пострадавшим от пожаров костанайцам

гумпомощь Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Карагандинская область не осталась в стороне от беды, произошедшей в Костанайской области. Помощь пострадавшим от лесных пожаров собирают во всех городах и районах. 5 сентября уже отправили две фуры с гуманитарным грузом от акимата Карагандинской области.

По информации сайта акимата Карагандинской области, в первую партию вошло все необходимое в первую очередь: продукты питания, предметы личной гигиены, медикаменты, одежда и др.

Для оказания помощи сплотились предприниматели, общественные деятели, этнокультурные объединения. Пункты приема гуманитарки открыли все филиалы партии Amanat, а также Региональная палата предпринимателей и Дом дружбы.

гумпомощь

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Штабы для оказания помощи пострадавшим от пожаров вчера, 4 сентября, открылись в 9 утра во всех филиалах партии Amanat по Карагандинской области. Информация распространилась сразу же. Отозвались предприниматели, партийцы и просто неравнодушные люди. Звонят, приносят помощь, – говорит Ержан Хамитов, председатель карагандинского областного филиала "Жастар рухы". – Подключились молодежные активисты, волонтеры.

Сегодня из городов и районов доставят гуманитарную помощь и ее сразу погрузят в фуры и отправят пострадавшим.

гумпомощь

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Карагандинцы не ограничиваются сбором вещей. Будет оказана и денежная помощь в открытый общественниками единый фонд.

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