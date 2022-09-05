Правила возврата превышения НДС разъяснили в КГД

В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили правила возврата превышения НДС и причины внесения поправок, сообщает Zakon.kz.

КГД отметили, что триггером для внесения поправок в правила стали применяемые крупными компаниями схемы уклонения от уплаты налогов, в том числе в целях обхода системы управления рисками (СУР).

В ранее действовавших правилах были прописаны ограничения по формированию аналитического отчета "Пирамида" при проверке 300 крупных предприятий. Такие ограничения препятствовали выполнению ключевой задачи КГД по обеспечению правомерности возврата бюджетных средств и приводили к возврату НДС, который фактически не был уплачен. Аналитическим отчетом "Пирамида" являются результаты контроля, осуществляемого налоговыми органами на основе изучения и анализа представленной налоговой отчетности по НДС или сведений информационных систем. Комитет госдоходов МФ РК

В комитете подчеркнули, что внесенные поправки коснулись непосредственно субъектов крупного предпринимательства, исполнения ими налоговых обязательств и направлены в первую очередь на воспрепятствование необоснованно предъявляемым к возврату суммам превышения НДС, образованным в результате применения серых схем.

Необходимо учесть, что внесенные изменения не скажутся на порядке возврата превышения НДС субъектам малого и среднего бизнеса, для них процедура возврата остается прежней, как и до внесенных поправок. Комитет госдоходов

В КГД добавили, что для поддержки добросовестных производителей сокращены отрицательные критерии и увеличены положительные. Кроме того, усовершенствован порядок расчета критериев. Так, если ранее отрицательные баллы присваивались за сам факт риска, то по новым правилам баллы присваиваются по масштабу риска.

Обозначены три главные поправки:

выявленные нарушения разбиты на две категории: 1) риск фиктивных сделок; 2) нарушения по камеральному контролю;

взаимосвязанные контрагенты рассматриваются как часть общего бизнеса, и "Пирамида" формируется по их поставщикам;

при упрощенном порядке возврате превышения НДС применяется СУР.

В КГД пояснили, что новые правила возврата превышения НДС разработаны в соответствии со ст. 136 и 429 Налогового кодекса и регулируют взаимоотношения с бюджетом по возврату НДС экспортерам и другим категориям налогоплательщиков.

Изменения вступили в силу с 14 апреля 2022 года, но вызвали неоднозначную реакцию в бизнес-сообществе. Так, в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" заявили, что новые правила возврата превышения НДС были утверждены без предварительного обсуждения и согласования с Нацпалатой, что в итоге привело к серьезным проблемам.

В НПП считают, что новые правила необходимо скорректировать с учетом мнения предпринимателей.