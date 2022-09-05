Жительница Алматы нашла действенный способ, как успокоить шумных соседей

Zakon.kz рассказывает о том, как известная справочная система сопровождает людей в жизни и помогает им находить простые ответы на сложные вопросы.

К нам обратилась читательница, рассказавшая о том, как шумные соседи долгое время не давали покоя ей и ее семье. По ее словам, молодая пара, живущая этажом выше, заимела дурную привычку – утраивать вечеринки с музыкой и громким смехом поздно ночью.

Я все понимаю, тоже была молодой. Тоже хотелось веселья, гулянок. Но у меня трое детей. Младшему нет еще и года. Я не могу уложить их спать под такой грохот! Маленький плачет, все не высыпаемся. Муж пытался разговаривать с ними, объяснять, что дети не спят. Кивали, соглашались, но ситуация не менялась. По батареям стучим – только звук громче делают, будто назло, - рассказала читательница.

Положение изменилось после того как знакомая посоветовала нашей героине поискать решение проблемы в законе. Благодаря "Параграфу" женщина и узнала, что в Кодексе об административных правонарушениях РК есть статья 437 – "Нарушение тишины". А главное – есть реальные штрафы.

Штрафами я и припугнула соседей. Как выяснилось, удар по карману – самый эффективный подход. С тех пор притихли.