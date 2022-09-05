Жительница Алматы нашла действенный способ, как успокоить шумных соседей
К нам обратилась читательница, рассказавшая о том, как шумные соседи долгое время не давали покоя ей и ее семье. По ее словам, молодая пара, живущая этажом выше, заимела дурную привычку – утраивать вечеринки с музыкой и громким смехом поздно ночью.
Я все понимаю, тоже была молодой. Тоже хотелось веселья, гулянок. Но у меня трое детей. Младшему нет еще и года. Я не могу уложить их спать под такой грохот! Маленький плачет, все не высыпаемся. Муж пытался разговаривать с ними, объяснять, что дети не спят. Кивали, соглашались, но ситуация не менялась. По батареям стучим – только звук громче делают, будто назло, - рассказала читательница.
Положение изменилось после того как знакомая посоветовала нашей героине поискать решение проблемы в законе. Благодаря "Параграфу" женщина и узнала, что в Кодексе об административных правонарушениях РК есть статья 437 – "Нарушение тишины". А главное – есть реальные штрафы.
Штрафами я и припугнула соседей. Как выяснилось, удар по карману – самый эффективный подход. С тех пор притихли.
В соответствии со статьей 437 КОАП РК, нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни -
влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей.
То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства - в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.