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Пособия и выплаты – социальный кошелек запускается в Казахстане

Пособия и выплаты – "социальный кошелек" запускается в Казахстане Фото: pixabay
В настоящее время правительством во исполнение поручений главы государства реализуется проект по внедрению социального кошелька гражданина, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан отметили, что целью проекта является создание цифрового платежного инструмента, направленного на упрощение процедуры получения гражданами социальных платежей и их использования на базе платежной системы мгновенных платежей (СМП) Национального банка РК.

Утверждена правовая основа для внедрения социального кошелька и осуществлен технический запуск пилотного проекта в городе Нур-Султане.

Отмечается, что на сегодняшний день проводится подготовительная работа по запуску пилотирования проекта с переводом на социальный кошелек пособия на рождение ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года и адресной социальной помощи.

Также, в рамках реализации Послания президента РК, в этом году будут запущены совместно с Министерством просвещения, акиматом города Нур-Султана пилотный проект по ваучеризации бесплатного и льготного горячего питания в общеобразовательных школах в столице и совместно с Министерством здравоохранения – пилотный проект по лекарственным средствам в рамках ОСМС и ГОБМП согласно рекомендации (рецепту) врача.

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Совместно с МТСЗН проводится интеграция цифровой карты семьи и социального кошелька. Интеграция этих систем позволит в будущем выявлять семьи, остро нуждающиеся в социальной помощи, и своевременно оказывать им меры государственной поддержки в проактивном формате.

Кроме того, на платформе Smart Bridge подключены и опубликованы сервисы в целях интеграции социального кошелька с веб-порталом электронного правительства. Это сделано для возможности выбора социального кошелька при получении пособия по рождению и уходу за ребенком до года и адресной социальной помощи.

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