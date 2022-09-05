Появилось видео с места тушения пожара в Костанайской области

В Костанайской области четвертый день тушат пожар. Огонь уже уничтожил более 43 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области распространили видео с места событий.

В пресс-службе департамента добавили, что огнеборцы прибыли на помощь к своим коллегам в Костанайскую область и работают в круглосуточном режиме.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. 3 сентября в Аулиекольском районе из-за пожара эвакуировали несколько сел.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тыс. га.

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область.

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Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.