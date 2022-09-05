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Теракт у российского посольства в Кабуле прокомментировал МИД Казахстана

Казахстан Россия Кабул теракт Фото: gov.kz
Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает террористический акт, произошедший 5 сентября 2022 года у здания посольства России в Кабуле и унесший жизни российских дипломатов, сообщает Zakon.kz. 
Считаем необходимым с афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и строго наказать виновных в соответствии с законом, а также предпринять необходимые меры для обеспечения защиты аккредитованного в Афганистане дипломатического корпуса и иностранных граждан. Пресс-служба МИД РК

Казахстанская сторона, как сказано в публикации, поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом и считает неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их сотрудников. 

Выражаем Министерству иностранных дел Российской Федерации, родным и близким погибших глубокие соболезнования.Пресс-служба МИД РК

5 сентября террорист-смертник совершил подрыв у ворот здания посольства России в столице Афганистана. По предварительным данным, в результате атаки террориста-смертника у российского посольства было убито и ранено не менее 25 человек.

Среди погибших двое сотрудников посольства.

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