Теракт у российского посольства в Кабуле прокомментировал МИД Казахстана

Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает террористический акт, произошедший 5 сентября 2022 года у здания посольства России в Кабуле и унесший жизни российских дипломатов, сообщает Zakon.kz.

Считаем необходимым с афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и строго наказать виновных в соответствии с законом, а также предпринять необходимые меры для обеспечения защиты аккредитованного в Афганистане дипломатического корпуса и иностранных граждан. Пресс-служба МИД РК

Казахстанская сторона, как сказано в публикации, поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом и считает неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их сотрудников.

Выражаем Министерству иностранных дел Российской Федерации, родным и близким погибших глубокие соболезнования. Пресс-служба МИД РК

5 сентября террорист-смертник совершил подрыв у ворот здания посольства России в столице Афганистана. По предварительным данным, в результате атаки террориста-смертника у российского посольства было убито и ранено не менее 25 человек.

Среди погибших двое сотрудников посольства.