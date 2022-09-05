Пограничники КНБ тушат пожар на границе в Костанайской области

Фото: Instagram/qostanai_tjd

Пограничники Департамента ПС КНБ РК по Костанайской области совместно с расчетами отдела ЧС, представителями акимата, местным населением Житигаринского района приняли участие в тушении пожаров вдоль линии государственной границы, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: