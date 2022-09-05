Пограничники КНБ тушат пожар на границе в Костанайской области
Фото: Instagram/qostanai_tjd
Пограничники Департамента ПС КНБ РК по Костанайской области совместно с расчетами отдела ЧС, представителями акимата, местным населением Житигаринского района приняли участие в тушении пожаров вдоль линии государственной границы, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба КНБ РК, военнослужащими пограничного отделения "Бозбие" локализован очаг пожара, двигавшийся к поселку Волгоградское, где проживает около 30 семей, находится 80 жилых строений и непосредственно пограничное отделение.
Военнослужащие отделения пограничного контроля "Кондыбай" (автомобильное) предотвратили проникновение пожара на территорию пункта пропуска. Буквально на подступах к посту удалось остановить огонь, а там, помимо жилых строений, оружия и боеприпасов, находился склад ГСМ. Пресс-служба КНБ РК
Также потушен пожар на участке пограничного отделения "Хозрет".
Общая площадь возгораний составила более 100 гектаров.
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