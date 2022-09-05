Забытая в автобусе девочка умерла от теплового удара в Японии

Трехлетнюю девочку забыли в детсадовском автобусе в префектуре Сидзуока на северо-западе Японии. Ребенок погиб от теплового удара, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, девочка просидела в транспорте больше шести часов, передает агентство KYODO NEWS.

Как сообщает издание, утром 5 сентября трехлетняя Тина Кавамото села на автобус до садика вместе с другими детьми. Приехав на место, она не вышла из транспорта, и никто из воспитателей не заметил отсутствия девочки.

Только после окончания рабочего дня, когда детей снова стали собирать возле автобуса, водитель заметил Тину, однако она уже была без сознания.

Девочку экстренно отправили в больницу, где вскоре медики констатировали смерть.

В автобусе, считая ее, было шесть детей и двое взрослых. Всего в саду 39 сотрудников на 159 детей. Предположительная причина смерти – тепловой удар: на улице температура превышала +30°C.