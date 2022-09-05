Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Забытая в автобусе девочка умерла от теплового удара в Японии

Забытая в автобусе девочка умерла от теплового удара в Японии Фото: pixabay
Трехлетнюю девочку забыли в детсадовском автобусе в префектуре Сидзуока на северо-западе Японии. Ребенок погиб от теплового удара, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, девочка просидела в транспорте больше шести часов, передает агентство KYODO NEWS.

Как сообщает издание, утром 5 сентября трехлетняя Тина Кавамото села на автобус до садика вместе с другими детьми. Приехав на место, она не вышла из транспорта, и никто из воспитателей не заметил отсутствия девочки.

Только после окончания рабочего дня, когда детей снова стали собирать возле автобуса, водитель заметил Тину, однако она уже была без сознания.

Девочку экстренно отправили в больницу, где вскоре медики констатировали смерть.

В автобусе, считая ее, было шесть детей и двое взрослых. Всего в саду 39 сотрудников на 159 детей. Предположительная причина смерти – тепловой удар: на улице температура превышала +30°C.

Читайте также

Пожары в Костанайской области: выросло число пострадавших

Рабочий визит президента в Костанайскую область показала Акорда

Пограничники КНБ тушат пожар на границе в Костанайской области

Константин Вноровский
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Казахстан, Россия, популяция тигров
Казахстан вернет тигров в Центральную Азию
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Костанайская область
Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
курсы валют
Курсы валют на 5 сентября в обменных пунктах Казахстана
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Токаев освободил Бергенева от должности
Токаев освободил Бергенева от должности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления