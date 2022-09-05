В центре Алматы работали четыре притона
Фото: polisia.kz
Четыре притона выявлены в центральной части Алматы, сообщает Zakon.kz.
Все они были замаскированы под частные коттеджи. На первый взгляд – обычный дом, не привлекающий внимания окружающих.
По словам полицейских ночная жизнь была насыщенной: девушки, позиционирующие себя мастерами массажа, оказывают интимные услуги своим клиентам.
В результате этого рейда были задержаны 40 человек. Личности каждого из них проверены по нашим учетам на предмет причастности к каким-либо преступлениям или правонарушениям. К ним приняты меры административного воздействия в соответствии со ст.449 и ст.492 КРКобАП. А владельцы заведение привлечены к ответственности за содержание притонов заведомо для занятия проституцией (статья 450 КРКобАП). Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев
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