В центре Алматы работали четыре притона

Четыре притона выявлены в центральной части Алматы, сообщает Zakon.kz.

Все они были замаскированы под частные коттеджи. На первый взгляд – обычный дом, не привлекающий внимания окружающих.

По словам полицейских ночная жизнь была насыщенной: девушки, позиционирующие себя мастерами массажа, оказывают интимные услуги своим клиентам.