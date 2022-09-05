Ситуация в Украине: повреждено оборудование энергоблока ЗАЭС, РФ ввела ответные персональные санкции

Евросоюз и Украина подписали пакет соглашений по таможенному и налоговому сотрудничеству, а также по цифровизации экономики – глава дипломатии ЕС Боррель.

Еврокомиссия и Украина подписали документ о выделении Киеву 500 млн евро помощи.

Президент Франции Макрон призвал к демилитаризации района Запорожской АЭС – Reuters.

Очередной артиллерийский обстрел повредил оборудование энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. По данным городских властей, радиационный фон находится в норме, ключевые узлы станции не повреждены, заявили в администрации Энергодара.

РФ ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Вашингтона. В списке оказались актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

Долг России – оказать помощь Донбассу, все попытки мирного урегулирования окончились неудачей из-за позиции Киева, заявил Путин.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вправе обращаться к России, другим странам и международным организациям при проведении референдумов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров в интервью РИА Новости.

Украинская гривна постепенно выходит из оборота в Запорожской области. Эта валюта обесценивается, рано или поздно гривна будет представлять интерес только для коллекционеров, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Европа должна полностью прекратить давать визы россиянам или приостановить этот процесс – премьер Украины Шмыгаль.