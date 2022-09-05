Казахстанец завоевал золотую медаль на соревнованиях по каратэ в Азербайджане

Фото: Instagram/zhikanov.n

Казахстанский боец Нурканат Ажиканов стал победителем Премьер-лиги по карате в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: