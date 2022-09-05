Казахстанец завоевал золотую медаль на соревнованиях по каратэ в Азербайджане
Фото: Instagram/zhikanov.n
Казахстанский боец Нурканат Ажиканов стал победителем Премьер-лиги по карате в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.
В финале турнира Ажиканов одержал победу над иранцем Бахманом Асгари, передает оlympic.kz.
Поединок проходил в весовой категории до 75 килограммов.
Ранее бронзовые медали завоевали Дидар Амирали и Кайсар Алпысбай.
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