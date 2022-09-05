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Сосед вытащил из пожара 4 детей в Семее

Сосед вытащил из пожара 4 детей в Семее Фото: Zakon.kz
Это произошло 5 сентября. В 15:55 на пульт дежурного ДЧС области поступила информация о том, что на 9 этаже девятиэтажного дома в микрорайоне Карагайлы горит квартира, сообщает Zakon.kz.

Пожарные-спасатели ПЧ-2 незамедлительно выехали на место возгорания, пишет Semeynews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В квартире горели личные вещи. Площадь пожара составила 2 кв.м. Огонь был потушен до прибытия сотрудников. Оказалось, что во время возгорания в квартире находились 4 детей.

К счастью, на помощь несовершеннолетним пришел сосед. Мужчина 1986 года рождения по пожарной лестнице попал в квартиру, которая имеется на балконах и через эвакуационный люк спустил детей на 8 этаж.Пресс-служба ДЧС ВКО

В пресс-службе добавили, что дети доставлены в детскую областную больницу, где их полностью обследуют. Причины возгорания выясняются.

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