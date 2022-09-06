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Пожарные спасли пенсионера из горящего дома в Костанайской области

Пожарные спасли пенсионера из горящего дома в Костанайской области Фото: Instagram/qostanai_tjd
Пожарные спасли пенсионера из пожара в селе Аманкарагай Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

3 сентября во второй половине дня огнеборцы направлялись в сторону горящего леса для участия в устранении пожара, когда услышали крики о помощи.

Они доносились из горящего здания на краю села. Пенсионер оказался заблокированным в горящем доме.

Пожарные отреагировали мгновенно. Разбили окно и помогли мужчине выбраться, затем передали его работникам медицинской помощи.

С диагнозом отравление угарным газом средней степени тяжести мужчину доставили в центральную районную больницу.

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Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. 4 сентября площадь пожара уже превысила 43 тыс. га.

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