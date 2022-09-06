В TikTok опровергли взлом своих серверов

В TikTok опровергли появившиеся в СМИ сообщения о взломе серверов платформы. Целостность систем безопасности нарушена не была, утечки персональных данных пользователей не зафиксировано, заверили в компании, сообщает Zakon.kz.

Информация о взломе ранее появилась на хакерском форуме Breach Forums. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Хакеры утверждали, что им удалось извлечь из баз данных TikTok и WeChat более 2 млрд записей пользователей, в том числе данные детей и подростков.

Наша команда безопасности изучила объявление хакеров и выяснила, что выдаваемый злоумышленниками материал никак не связан исходным кодом TikTok, – заявили в компании.

По словам экспертов, между опубликованными данными и профилями пользователей действительно есть корреляция, но это не значит, что TikTok взломали – опубликованные данные могли быть собраны злоумышленниками из открытых источников.

Также отмечается, что признавшиеся во взломе хакеры пока не предоставили стопроцентных доказательств, поэтому заявления об утечке вполне могут быть фейковыми.