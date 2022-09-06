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В Германии прошли акции против высоких цен на энергоносители

Германия митинги против повышения цен Фото: pixabay
На площади Аугустусплатц, расположенной в центре Лейпцига, дежурил большой контингент полиции. Во время демонстраций произошло несколько стычек, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на новый пакет помощи населению ФРГ, как левые, так и крайне правые вывели несколько тысяч сторонников на улицы в попытке оказать давление на правительство, сообщает Deutsche Welle.

5 сентября несколько тысяч человек из разных политических лагерей провели в Лейпциге отдельные демонстрации против энергетической и социальной политики федерального правительства.

В митинге Левой партии под лозунгом "Горячая осень против социального холода", по оценкам наблюдателей, приняли участие от 2000 до 3000 человек. Рядом протестовали около 1000 сторонников крайне правых групп, таких как организация "Свободная Саксония", признанная в Германии правоэкстремистской и антиконституционной.

Причиной протестов стал резкий рост цен на энергоносители и продукты питания. В минувшие выходные правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии, "Союза-90"/"зеленых" и Свободной демократической партии объявила о принятии третьего пакета помощи населению общим объемом в 65 млрд евро. Однако протестующие считают эти меры недостаточными.

Сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван заявил перед демонстрацией в Лейпциге, что это "несерьезный пакет", призвав продолжать оказывать давление на правительство.

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