В Великобритании несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс

Лиз Трасс избрали главой Консервативной партии Великобритании, 6 сентября она стала премьер-министром страны, сообщает Zakon.kz.

Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других чиновников подали в отставку после объявления о победе Лиз Трасс на выборах премьер-министра страны, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Доррис предлагали остаться на своем посту, однако она приняла решение покинуть кабинет.

Кроме того, о своем уходе также заявили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.

Ранее письмо о своей отставке написала глава британского МВД Прити Пател.

Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.