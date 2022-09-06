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В Великобритании несколько чиновников подали в отставку после избрания Трасс

Новый премьер Великобритании Фото: Twitter/trussliz
Лиз Трасс избрали главой Консервативной партии Великобритании, 6 сентября она стала премьер-министром страны, сообщает Zakon.kz.

Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других чиновников подали в отставку после объявления о победе Лиз Трасс на выборах премьер-министра страны, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Доррис предлагали остаться на своем посту, однако она приняла решение покинуть кабинет.

Кроме того, о своем уходе также заявили замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд и чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.

Ранее письмо о своей отставке написала глава британского МВД Прити Пател.

Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

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Данияр Кунафин
Великобритания
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