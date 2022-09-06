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Головкин рассказал, сколько времени уходит на восстановление после боев

Головкин рассказал, сколько времени уходит на восстановление Фото: Instagram/gggboxing
Третий бой Головкин – Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. Первый бой закончился спорной ничьей, а второй – победой Альвареса решением большинства голосов судей, сообщает Zakon.kz.

Обладатель титулов чемпиона мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин рассказал в беседе с публицистом Гордоном Марино о том, какую цену ему приходится платить за победы в ринге, пишет sports.kz.

Геннадий признался, что каждый бой несет за собой большое количество физических повреждений, на восстановления после которых уходят месяцы.

Я спросил Геннадия, сколько времени требуется, чтобы оправиться от настоящей войны на ринге. Он сказал: "С поврежденными кровеносными сосудами, ушибленными руками, иногда внутренним кровотечением, перегруженными сухожилиями, это может занять до шести месяцев".Гордон Марино

17 сентября Головкин проведет третий бой с Саулем Канело Альваресом — соперники сразятся за звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории.

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