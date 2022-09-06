В Алматы сгорел автобус
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Алматы на пересечении улиц Саина – Жандосова произошел пожар в автобусе. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.
В 08:27 пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании маршрутного автобуса №38 по адресу: Ауэзовский район, ул. Саина, угол ул. Шаляпина. Подали стволы с пеной и стволы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами локализация достигнута в 08:47.Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве уточнили, что ликвидировать пожар удалось в 08:50.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Жертв и пострадавших нет. Автобус ТОО "Алматыэлектротранс".Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: прислали очевидцы
Причина пожара устанавливается. На место выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава ДЧС Алматы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ