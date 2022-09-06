В Алматы сгорел автобус

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы на пересечении улиц Саина – Жандосова произошел пожар в автобусе. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

В 08:27 пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании маршрутного автобуса №38 по адресу: Ауэзовский район, ул. Саина, угол ул. Шаляпина. Подали стволы с пеной и стволы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами локализация достигнута в 08:47. Пресс-служба ДЧС Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы В ведомстве уточнили, что ликвидировать пожар удалось в 08:50. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы Жертв и пострадавших нет. Автобус ТОО "Алматыэлектротранс". Пресс-служба ДЧС Алматы Фото: прислали очевидцы Причина пожара устанавливается. На место выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава ДЧС Алматы. Читайте также Пожарные ВКО показали на видео сброс воды с вертолета на горящую траву ИГ взяла на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле Пожарные спасли пенсионера из горящего дома в Костанайской области

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