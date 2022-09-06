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В Алматы сгорел автобус

В Алматы сгорел автобус Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В Алматы на пересечении улиц Саина – Жандосова произошел пожар в автобусе. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.
В 08:27 пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании маршрутного автобуса №38 по адресу: Ауэзовский район, ул. Саина, угол ул. Шаляпина. Подали стволы с пеной и стволы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами локализация достигнута в 08:47.Пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы сгорел автобус

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве уточнили, что ликвидировать пожар удалось в 08:50.

В Алматы сгорел автобус

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Жертв и пострадавших нет. Автобус ТОО "Алматыэлектротранс".Пресс-служба ДЧС Алматы

Алматы, автобус, пожар

Фото: прислали очевидцы

Причина пожара устанавливается. На место выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава ДЧС Алматы.

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Динара Халдарова
Алматы
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