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Курсы валют на 6 сентября в обменных пунктах Казахстана

тенге, евро, рубли Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 6 сентября 2022 года (на 9:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,63 тенге, евро – 468,9 тенге, российского рубля – 7,72 тенге.

Нур-Султан

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 475,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,7 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 475 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,55 тенге.

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