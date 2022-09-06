Курсы валют на 6 сентября в обменных пунктах Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,63 тенге, евро – 468,9 тенге, российского рубля – 7,72 тенге.
Нур-Султан
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 475,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 475 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,55 тенге.