Курсы валют на 6 сентября в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 6 сентября 2022 года (на 9:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,63 тенге, евро – 468,9 тенге, российского рубля – 7,72 тенге. Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 475,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,55 тенге. Читайте также Британская валюта обвалилась до минимума с 1985 года Это поможет снизить уровень роста цен – глава Нацбанка о сохранении базовой ставки Доллар немного подорожал на торгах 5 сентября

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