ХК "Барыс" проиграл второй матч подряд на старте сезона

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" провел второй матч в начале нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Если ранее клуб проиграл минскому "Динамо", то накануне уступил СКА из Санкт-Петербурга — 1:3, сообщает Zakon.kz.

Стартовый отрезок поединка СКА — "Барыс" прошел при некотором преимуществе питерцев, однако на перерыв команды ушли без забитых шайб. А во втором периоде хозяева первыми реализовали свои голевые моменты.

Сначала Дмитрий Яшкин открыл счет, затем Александр Волков реализовал большинство. Но в самом конце второй 20-минутки Линден Вей сократил отставание "Барыса".

Итоговый результат 3:1 установил Александр Волков, который поразил пустые ворота "Барыса" за 100 секунд до финальной сирены. После этого поражения казахстанский коллектив размещается на 8-й строчке Восточной конференции, с активом в одно очко.

Следующий матч у "Барыса" пройдет 7 сентября, в Балашихе, где он сыграет с "Витязем".

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