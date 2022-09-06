Геннадий Головкин показал идеальную форму перед боем

Знаменитый боксер Геннадий Головкин опубликовал фотографию с тренировки в своем Instagram за 6 сентября, сообщает Zakon.kz.

Бойцовская неделя почти наступила. Последняя неделя тренировочного лагеря. Заключительная неделя сборов, – подписал фотографию Геннадий Головкин.

17 сентября пройдет третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина в Лас-Вегасе (США). На кону титулы чемпиона мира WBA, WBC, IBF и WBO в 76,2 кг. До главного боя остается 11 дней.

В 2017 и 2018 годах состоялись их предыдущие встречи. В первой схватке объявлена ничья, затем "Канело" решением судей стал победителем второго боя.

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