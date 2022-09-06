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Мазут на миллиард тенге незаконно продали в Шымкенте

продажа мазут Шымкент Фото: pixabay
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту выявили факт незаконной реализации около 8 тыс. тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Так, два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали его различным компаниям без документов, подтверждающих законность происхождения. Пресс-служба АФМ РК

Суд приговорил их к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

В середине августа сообщалось, что Департаментом АФМ по ЗКО пресечен факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах. Тогда 3,5 тыс. тонн мазута, судового топлива и нафты пытались вывезти из страны.

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