Мазут на миллиард тенге незаконно продали в Шымкенте
Фото: pixabay
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту выявили факт незаконной реализации около 8 тыс. тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
Так, два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали его различным компаниям без документов, подтверждающих законность происхождения. Пресс-служба АФМ РК
Суд приговорил их к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.
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