Мазут на миллиард тенге незаконно продали в Шымкенте

Фото: pixabay

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту выявили факт незаконной реализации около 8 тыс. тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

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