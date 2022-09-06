Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису

Токаев поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису Фото: olympic.kz
Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем.Пресс-служба президента РК

Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.

Читайте также

Президент пообещал жителю Костанайской области разобраться с его проблемой

Рабочий визит президента в Костанайскую область показала Акорда

Токаев заявил волонтерам, что гордится ими

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Шум
Жительница Алматы нашла действенный способ успокоить шумных соседей
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Казахстан, Россия, популяция тигров
Казахстан вернет тигров в Центральную Азию
курсы валют
Курсы валют на 5 сентября в обменных пунктах Казахстана
похищение девушка полиция Алматы
"Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение
Костанайская область
Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления