Токаев поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису

Фото: olympic.kz

Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

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