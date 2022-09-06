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Три футбольных клуба оторвались в гонке за чемпионство КПЛ

Футбол Лидер Чемпионата Фото: Instagram/fcaktobe_official
5 сентября прошли оставшиеся три матча 18-го тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги. По его итогам три ведущих коллектива страны набрали необходимые победные очки и возглавили турнирную таблицу КПЛ, сообщает Zakon.kz.

Лидер КПЛ – "Актобе", который стремится к долгожданным золотым медалям чемпионата, на своей арене с трудом одержал победу над "Кызыл-Жаром" из Петропавловска – 1:0. Успех подопечным Андрея Карповича принес гол на 89-й минуте Жерау Гоу.

Действующий чемпион Казахстана "Тобол" на Центральном стадионе Алматы взял вверх над "Кайратом" – 3:2.

Столичная "Астана" на своем поле разгромила "Акжайык" из Уральска – 4:0.

После 18-го тура "Актобе", "Астана" и "Тобол" возглавили призовую тройку первенства КПЛ, скорее всего, именно эти команды и разыграют между собой медали нынешнего сезона.

Футбол Расположение команд

Фото: Instagram/pflkaz

В споре лучших бомбардиров чемпионата КПЛ двоевластие, по 11 мячей забили Педро Эуженио ("Астана") и Андрия Филипович ("Атырау").

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